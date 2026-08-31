María Angélica quiere que le devuelvan su casa: Arrendataria adeuda mensualidades y pago de servicios básicos

31 ag. 2026 - 16:39 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María Angélica reveló su drama, tras perder el lugar donde vivía debido a problemas con su arrendataria, Camila.

Ella, tras años de trabajo, logró comprar su casa propia y por razones económicas y familiares, decidió poner en arriendo la propiedad. Así fue como llegó Camila, quien al inicio fue puntual con la mensualidad. Sin embargo, después de unos seis meses comenzaron los atrasos y pagos parciales.

Como María Angélica dependía de ese dinero para pagar el arriendo de la casa en la que vivía, tuvo que mentirle a su propio arrendador sobre sus problemas económicos, con una situación empeoró al enterarse que Camilia acumuló altas deudas en servicios básicos (más de un millón de pesos en luz y 580 mil pesos en agua).

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Angustiada, María Angélica presentó cuadros de insomnio. "(He tenido que) hasta medicarme para dormir tranquila, y encuentro que eso es súper injusto", señaló al programa.

Hoy exige que Camila desocupe la propiedad, se la devuelva y pague la deuda que generó. "Sigo muy empática con ella, pensando en que es madre de tres hijos y te digo: 'Camila, tienes que hacerte responsable, y yo lo único que exijo es que tienes que pagarme esa deuda'".

Todo sobre Carmen Gloria Arroyo