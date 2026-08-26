"El pasado nunca se olvida": María quiere el divorcio para cerrar un doloroso capítulo de su vida
En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María vino para terminar legalmente con una historia que solo le trajo dolor.
Conoció a Fernando cuando apenas iba en el colegio y se casó pensando que esta unión sería para el resto de la vida. Sin embargo, a pocos días de su unión comenzó a vivir violencia intrafamiliar que soportó por 11 largos años.
Una casualidad fue la que la impulsó a salir de esa vida. "Yo fui de visita un día a la casa de mi hermana y le digo yo, '¿sabes qué? Me quiero bañar'. Me fui a bañar y al pasarme una toalla, ella se dio cuenta que yo estaba toda morada en la espalda y me dijo: 'Te separas o te separas'".
Dejar la relación no fue sencillo: por la precariedad económica en la que quedó, tuvo que tomar la dolorosa decisión de internar temporalmente a sus dos hijos mayores en un hogar de menores, quedándose solo con su hija más pequeña.
Con el tiempo logró salir adelante, recuperar a sus hijos y rehacer su vida junto a Jorge, su actual pareja, con quien lleva 35 años y con quien construyó una relación más sana y feliz.
Ahora, su deseo es divorciarse como una forma simbólica de cerrar esa etapa de su vida. "¿Qué le diría yo a esa mujer de 21 años? Bueno, que hay que salir adelante nomás. El pasado nunca se olvida, pero sí hay que superar", dijo al programa.
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