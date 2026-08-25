"Tanta mentira junta...": Orlando responde a declaraciones de su hijastra por el cuidado de su nieto

25 ag. 2026 - 17:20 hrs.

La hijastra de Orlando, Alejandra, fue contactada en Tomé por el equipo de Fuerte y Claro sobre la custodia y cuidado de su hijo.

La mujer fue consultada por la situación actual del adolescente. "No sé si es la mejor alternativa, pero el niño quiere estar con él. Yo no soy capaz, pero si lo tuviera que hacer, obvio, es mi hijo, aunque él quiere estar con el abuelo", dijo.

De hecho, Alejandra señaló estar dispuesta a traspasar la custodia del adolescente a Orlando.

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Pagos y llamadas

Una de las acusaciones en contra de Alejandra era su falta de preocupación por el bienestar de su hijo. Sin embargo, ella indicó que "a mi papá no le hablo, pero sí hablo con el niño todos los días (...) y se le manda su parte que le corresponde (de pensión) al papá. Yo no hablo con él (Orlando), perdimos relación, aparte que él es súper agresivo, entonces no. De hecho le digo a mi hijo 'cuando estés con tu abuelo no me llames'".

Orlando escuchó estas declaraciones y se sorprendió.

"Tanta mentira junta no la comprendo. Puede realizar mi CuentaRUT y no tengo ninguna transferencia de Alejandra. (...) Si yo soy tan agresivo, ¿ella no tiene miedo en dejar a su hijo a cuidado mío?", dijo el adulto mayor.

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