Emocionó al equipo de Fuerte y Claro: Abuelo lloró al saber que podrá obtener la custodia de su nieto adoptivo
Orlando vino a Fuerte y Claro con la esperanza de que lo ayudaran a obtener la custodia de uno de sus nietos. La gran dificultad es que no tiene un vínculo sanguíneo con el adolescente porque es hijo de Alejandra, su hijastra.
El equipo del programa se movilizó y gracias al Centro Psicológico Verdán, quienes le entregaron tres meses de acompañamiento a Orlando y su nieto para brindarles contención durante este proceso.
Pero lo mejor vendría después. En consideración a que Alejandra dijo en cámara que estaba dispuesta a otorgarle el cuidado personal del menor a Orlando, y Daniel, el padre, también está de acuerdo en firmar la autorización, el mayor obstáculo fue superado.Ir a la siguiente nota
Ricardo Ibáñez, abogado del Grupo Defensa, le dijo al adulto mayor: "Despreocúpese de pagar abogados, despreocúpese de pagar honorarios, el Grupo Defensa, absolutamente ad honorem, lo va a ayudar a regularizar esta situación, redactando escrituras públicas, solicitando autorización al tribunal e inscribiéndolo posteriormente en el Registro Civil".
Orlando no pudo contener la emoción y dio las gracias entre lágrimas a Carmen Gloria Arroyo: "Gracias a usted, gracias al equipo. Quedo enormemente agradecido y misión cumplida".
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