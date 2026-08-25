Orlando quiere la custodia legal de su nieto adoptivo: "Es un lindo niño y merece una oportunidad"

25 ag. 2026 - 17:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Orlando Leiva vino al programa porque quiere tener la custodia de uno de sus nietos adoptivos, ya que el adolescente fue abandonado por su propia madre.

Orlando se casó con Silvia hace 30 años y crio a sus hijos como si fueran propios. Entre ellos estaba Alejandra, con quien mantuvo una relación muy cercana y cariñosa que se fracturó cuando ella se convirtió en madre y se fue al sur para formar su propia familia.

Alejandra tuvo cuatro hijos, pero al enamorarse de otra persona, los abandonó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Fue entonces que Orlando supo que uno de los menores (tiene 16 años) estaba vagando por las calles y optó por viajar para traerlo consigo a la capital. "Tomé la decisión de hablar con él y me dijo que se quería venir conmigo. Él sabía que no era mi nieto, pero era mi nieto de corazón y así lo asumí y me lo traje a vivir para darle un mejor mañana. No es una mala persona, es un lindo niño y merece una oportunidad".

Actualmente, Orlando busca obtener la custodia legal del adolescente para garantizar su bienestar y protección de manera formal, ya que la madre no ha autorizado que el joven viva con él.

"Quiero que ella me autorice con la tutela para yo poder darle una mejor vida, un bienestar que él se merece y que pueda estudiar y ser alguien en la vida porque desgraciadamente si uno no tiene un documento para demostrar quién es, no vale nada", cerró.

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