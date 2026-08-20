Carmen Gloria Arroyo aclaró acuerdo de Angélica: Pensión de sus tíos era exclusiva para el hogar de ancianos
Angélica vino a Fuerte y Claro a pedir que sus tíos la ayuden económicamente en la manutención de su abuelo Arnaldo, a quien cuida desde hace más de un año.
El adulto mayor de 92 años fue retirado de la residencia en la que había sido internado y en la que todos sus hijos hicieron un compromiso por escrito para pagar. Uno de ellos es Hernán, quien accedió a conversar con el programa para dar su versión.
En la entrevista, reconoció que dejó de pagar su aporte mensual de $40 mil desde septiembre de 2025, pues se molestó cuando nadie le avisó que su padre había sido sacado del hogar. Asimismo, indicó que no tiene buenas relaciones con Angélica, quien le tendría prohibida la entrada a su casa.
Lo que dice el acuerdo de Hernán y sus hermanos
Carmen Gloria Arroyo confirmó con Angélica que Hernán y sus hermanos no fueron notificados del retiro de Arnaldo por cuestionar constantemente los gastos con el dinero que aportaban para su padre.
"Parece que ustedes no leyeron el acuerdo que ustedes tienen por pensión de alimentos, porque está súper preciso, dice: 'Doña Yenny (madre de Angélica) viene a solicitar ayuda económica a sus hermanos para el para el pago de la mensualidad del hogar de ancianos'".
"Estos dos caballeros y esta señora (Hernán, Marcelo y Maritza, hermanos de Yenny), que pagan una pensión de alimentos, lo hacen para pagar el hogar de ancianos. Por lo tanto, si la persona es retirada del hogar de ancianos, no tienen una obligación de pago", cerró.
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