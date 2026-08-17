Joven de 22 años estudia derecho y cuida a su madre tetrapléjica: "Me gustaría ser más para darle más"

17 ag. 2026 - 15:50 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Juan Arturo, un joven de 22 años, estudiante de derecho, que desde los 16 años es el cuidador de su madre tetrapléjica.

Precisamente, todo cambió un 5 de abril cuando la mamá de Juan Arturo llega de urgencia a la clínica porque no podía mover sus extremidades del lado derecho. "Esa semana fue la más crítica; el 9 de abril el neurocirujano logró descubrir que era un cuadro de absceso cerebral y medular", expresó el estudiante.

Desde ese instante, Juan Arturo asumió el rol único de cuidador de su madre, levantándose a las 5 de la mañana, mudarla, alistarla para que quede limpia y cómoda durante el día, así como darle desayuno antes de irse a clases.

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Juan Arturo es el cuidador de su madre

Asimismo, el joven de 22 años se encarga de todo en la casa, incluyendo las compras, lo que cuesta demasiado, ya que no llegan a fin de mes con los tratamientos caros que debe tener su madre.

"Me gustaría ser más para poder darle más, que ella esté mejor, que esté sin dolor, sin esas molestias, pero muchas veces no se puede", aseguró Juan Arturo, mientras que su madre afirmó que "me saqué el premiado con el hijo del año".

De igual forma, Juan Arturo aclaró que sí ha renunciado a su vida por cuidar a su mamá, pero no es algo de lo que se arrepiente. "Es una demostración de amor absoluta, pero me ha tocado privarme de muchas cosas. Mi mayor preocupación es no lograr lo que me tocó hacer, que mi mamá necesite alguna otra cosa y no lo pueda comprar", declaró.

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