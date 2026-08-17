Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 49: Joven es cuidador único de su madre tetrapléjica

17 ag. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Juan Arturo es un joven de 22 años que estudia Derecho e intenta compatibilizar su vida con los cuidados de su madre.

Precisamente, en este episodio Juan Arturo relató que cuando él tenía 16 años, su madre, Paola, llegó de emergencias hasta la clínica porque no sentía su lado derecho, lo que resultó muy extraño para todos.

Pasaron los días, y descubrieron que su mamá tenía un absceso cerebral y medular, lo que la terminó dejando tetrapléjica.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Una vida dedicada a los cuidados

De esta forma, Juan Arturo pasa sus días levantándose a las 5 de la mañana, dejando todo listo para su madre en caso de emergencia y luego yendo a sus clases.

Sin embargo, en vez de disfrutar en sus tiempos libres, Juan Arturo vuelve a su hogar para ver cómo está su madre, por lo que ha renunciado a distintas cosas en su vida, pero él no se arrepiente. Simplemente, quiere ayuda.

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