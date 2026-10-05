Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 81: ¿Qué hacer si mi vecina no cuida a sus mascotas?

05 oct. 2026 - 16:50 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Marisol, de 63 años, llegó hasta el programa para denunciar que su vecina no cuida como corresponde a sus perros.

Precisamente, la mujer alegó que esta situación no la afecta solo a ella, sino que también a otros vecinos que también se sumaron a esta denuncia y afirmaron que la situación no daba más.

Al ser un barrio donde las casas son pareadas, por lo que lo que afecta a una, afecta a todos, y en verano los olores por el mal cuidado de los perros son indeseables, lo que molesta el diario vivir del resto de las personas.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Marisol y sus vecinos están aburridos

El periodista Nicolás Gutiérrez llegó hasta el pasaje en Puente Alto donde habló con Eduardo, uno de los hijos de la vecina acusada, quien declaró que son tres perras las que tiene y todos los días se preocupa de limpiar con cloro.

Sin embargo, ellos solo se quieren quedar con la mayor y las otras dos son dadas en adopción, ya que para él requiere mucho trabajo.

Dicho esto, Carmen Gloria Arroyo declaró que lo importante en estos casos es denunciar. "La denuncia es el elemento esencial para poner en marcha a todas las instituciones, fundaciones, leyes, municipalidades, todos los organismos pertinentes", expresó.

En esa línea, comentó que se debe denunciar a la municipalidad, quienes, si lo estiman conveniente, lo pasan al Juzgado de Policía Local, quien puede pasar multa y otra por reincidencia y, de ser necesario, retiro del animal o derivación al Ministerio Público para constatar la posible comisión de delitos.

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