Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 109: ¿Hasta dónde me puedo endeudar por un hermano?
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Karen, una mujer de 36 años, llegó hasta el programa para acusar a su hermano.
Y es que hace 15 años, cuando ella era tan solo una veinteañera, accedió a que su hermano José Luis dejara su casa y dos autos a su nombre, ya que él tenía muchas deudas y temía al embargo.
De buena voluntad, Karen aceptó la propuesta de su hermano, pero fue cuestión de tiempo para que las deudas de autopista comenzaran a llegar a su puerta, acumulando más de 2 millones de pesos.
El calvario de Karen
Esto no solo queda ahí, ya que al tener Karen una casa a su nombre, no puede postular a algún subsidio para su hogar propio con su familia.
Aunque Karen puede sacarlo de esa casa y hacer uso de que ella es la propietaria, pidió una opción alternativa a Carmen Gloria, quien pidió a su equipo contactarse con José Luis, el que negó hablar en un principio.
Sin embargo, al final del programa, y al escuchar los dichos de Carmen Gloria Arroyo en su contra, decidió aceptar la alternativa, dejando plazo de un mes para hacer el traspaso de los bienes.
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