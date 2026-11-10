Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 106: ¿Debe un abuelo hacerse cargo de la pensión de su nieto?
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos la historia de José, de 71 años, quien enfrenta una deuda superior a $2 millones por pensión de alimentos que debe asumir en su calidad de abuelo, en favor de su nieto.
El adulto mayor se enteró de que se encontraba en el Registro de Deudores cuando fue a renovar su licencia de conducir, momento en que se percató de que Mauricio, el hijo de su esposa a quien reconoció, nunca había entregado dinero a su nieto.
José debe pagar una pensión mensual de $250 mil en favor de su nieto. Sin embargo, solo recibe una PGU de solo $240 mil que le hace prácticamente imposible cumplir con una deuda que, además, no le corresponde.
El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro se comunicó con el nieto de José para llegar a un acuerdo para condonar deuda tras un único pago de $500 mil, lo cual fue aceptado.
Asimismo, el Grupo Defensa ofreció tramitar el acuerdo de pago entre José y su nieto, y así condonar la deuda por pensión de alimentos.
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