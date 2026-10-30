Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 100: Familia vive de allegada porque se tomaron su departamento

30 oct. 2026 - 18:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Genoveva, quien logró cumplir el sueño de la casa propia. Sin embargo, actualmente vive de allegada, mientras otras personas ocupan su departamento en San Antonio.

A través del subsidio habitacional DS49, adquirió una vivienda en esta comuna de la Región de Valparaíso. No obstante, al mudarse encontró el inmueble con múltiples daños. Según relató, la antigua propietaria le aseguró que, una vez recibido el dinero del subsidio, se encargaría de reparar todos los desperfectos.

Debido a los problemas que presentaba la vivienda, Genoveva decidió regresar a Santiago para vivir de allegada junto a sus dos hijos: uno de 14 años, paciente de Teletón, y otra de 9 años. Su intención era reunir las condiciones necesarias para reparar los daños del departamento.

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Sin embargo, meses después se enteró de que al menos dos familias extranjeras habían ocupado el inmueble. Posteriormente, otro grupo de personas, esta vez chilenas, también se instaló en el departamento.

El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro conversó con Alejandra, integrante de una de las familias que actualmente ocupa la vivienda, quien aseguró que el departamento pertenece al Serviu y no a Genoveva.

Por otra parte, el equipo del programa celebró sus 100 capítulos al aire con un emotivo momento, marcado por los mensajes de agradecimiento de personas que han presentado sus casos en el espacio televisivo.

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