Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 99: Madre busca recuperar su casa tras deuda de más de $8 millones

29 oct. 2026 - 17:20 hrs. | Act. 30 oct. 2026 - 16:43 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Romina Montenegro, quien busca recuperar su casa luego de que sus arrendatarios acumularan una deuda superior a los $8 millones.

En 2024, la mujer y su esposo, Sigmundo, decidieron arrendar su vivienda para que sus hijas pudieran vivir más cerca de sus lugares de estudio. Sin embargo, tras la muerte de su pareja, los pagos del arriendo se interrumpieron.

Según el relato de Romina, los arrendatarios desconocieron su calidad de propietaria, por lo que decidió enviar una carta para poner término al contrato de arriendo. No obstante, a la fecha, la deuda supera los $8 millones. Además, denunció que los arrendatarios falsificaron su firma en un documento en el que aseguraban haber pagado todos los meses adeudados, dejando la deuda en cero.

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El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro conversó con uno de los arrendatarios, quien aseguró que no se han atrasado en ningún pago y afirmó que dejarán la vivienda de Romina "en cuanto puedan".

Ante el conflicto, Carmen Gloria Arroyo señaló que "esto ya pasó todos los límites. Aquí ya se tuvo paciencia, ya se buscaron soluciones, se tuvo empatía con ellos, pero ellos no han demostrado ninguna empatía con doña Romina".

"Se han aprovechado de una deficiencia en el juicio, pero esto puede revertirse en la Corte de Apelaciones, y aquí hay daño patrimonial con la evidente falta de pago del arriendo y apropiación de una propiedad ajena. Además, por ahora está la comisión de un delito, y eso tiene consecuencias: devolver la casa, ser desalojados, cobrarles lo que deben y, además, pagar con cárcel", sostuvo.

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