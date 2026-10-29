Romina busca recuperar su casa: Arrendatarios le deben más de $8 millones y falsificaron su firma

29 oct. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Romina Montenegro llegó al programa para pedir ayuda y recuperar su casa, luego de que sus arrendatarios acumularan una deuda superior a los $8 millones.

La historia comenzó cuando Romina y su esposo decidieron poner su vivienda en arriendo para que sus hijas pudieran vivir más cerca de sus lugares de estudio.

Los pagos y las obligaciones de quienes quedaron a cargo del inmueble se mantuvieron al día hasta que su marido falleció a causa de un cáncer, en mayo de 2025. Desde entonces, la mujer tuvo que enfrentar una difícil situación personal, que se sumó al conflicto con sus arrendatarios.

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Según relató Romina, a partir de ese momento dejaron de pagar el arriendo y desconocieron su calidad de propietaria de la vivienda.

Pero eso no fue todo. Cuando decidió recurrir a la justicia para recuperar su casa, se encontró con una nueva sorpresa: las personas habrían falsificado su firma en un documento en el que aseguraban haber pagado todos los meses adeudados, dejando la deuda en cero.

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