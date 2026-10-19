Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 90: Delfina era bígama y nunca le dijo a nadie de su familia

19 oct. 2026 - 16:53 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el programa abordó el caso de Delfina, una mujer que contrajo un segundo matrimonio sin haberse divorciado legalmente de su primer esposo.

Tras su fallecimiento, Guillermo, quien fue su pareja durante cerca de 30 años, y las dos hijas que tuvieron en común descubrieron que Delfina seguía casada con José, su primer marido.

Esta situación generó un problema legal para la familia, que actualmente enfrenta dificultades para vender una casa correspondiente a una herencia. Esto, debido a que, formalmente, Delfina murió casada con José, quien falleció en 2025.

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Ante este escenario, el equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro se comunicó con la última pareja de José, quien se comprometió a firmar los documentos que fueran necesarios para ayudar a la familia de Delfina a concretar la venta de la propiedad.

Al finalizar el caso, la abogada y conductora Carmen Gloria Arroyo entregó una recomendación respecto de este tipo de situaciones, enfatizando la importancia de realizar los trámites pendientes a la brevedad.

La profesional advirtió que postergar estas gestiones puede dificultar los acuerdos entre las partes, especialmente cuando surgen nuevos obstáculos que complican la resolución de un conflicto familiar.

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