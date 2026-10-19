Se casó dos veces sin divorciarse: El secreto familiar que salió a la luz tras la muerte de Delfina

19 oct. 2026 - 16:34 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Ana María llegó al programa para contar una historia familiar que permaneció oculta hasta la muerte de su hermana Delfina: había contraído dos matrimonios sin haberse divorciado del primero.

Según relató Ana María, Delfina quedó embarazada a los 16 años y fue obligada a casarse con José. Sin embargo, tras una separación, decidió rehacer su vida junto a Guillermo, con quien formó una nueva familia.

De acuerdo con el testimonio de Ana María, sus hermanos dejaron de considerar a José parte de sus vidas luego de que fuera acusado de presunta violencia intrafamiliar contra Delfina.

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Con el paso del tiempo, el primer matrimonio quedó en el olvido para la familia. Nadie volvió a hablar de José y Delfina continuó su vida junto a Guillermo, con quien compartió cerca de 30 años y tuvo dos hijas.

Sin embargo, tras la muerte de Delfina, su familia se enfrentó a una inesperada realidad: ella nunca se había divorciado de José, por lo que legalmente seguía casada con él cuando contrajo matrimonio con Guillermo.

La revelación no solo impactó a Guillermo y a las dos hijas que tuvo con Delfina. También generó un problema para sus hermanos, quienes actualmente enfrentan dificultades legales para vender una herencia familiar.

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