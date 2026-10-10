Interpretada por Florencia Crino: Conoce el fuerte vínculo que une a Marisol con Bárbara en Prohibida Obsesión

10 oct. 2026 - 09:37 hrs.

Florencia Crino es una de las actrices que forma parte de Prohibida Obsesión, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

La joven actriz interpreta a Marisol Robles, una barista que trabaja en la cafetería de Bárbara (Fernanda Finsterbusch), con quien mantiene un vínculo muy especial, marcado por una amistad que nació en medio de difíciles experiencias. A continuación, te contamos la historia que une a ambas jóvenes.

La especial conexión entre Marisol y Bárbara

De origen humilde, Marisol logró ingresar a un colegio de clase alta gracias a una beca, ya que su madre se desempeñaba como profesora en el establecimiento.

Prohibida Obsesión / Mega

Fue en ese lugar donde conoció a Bárbara, quien con el tiempo se convirtió en una de sus mejores amigas, luego de demostrarle su apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante una conversación con Gaspar (Nicolás Poblete), Marisol recordó los episodios de discriminación que sufrió durante su etapa escolar. "Me hacían bullying por flaite y después por lesbiana. La Barbi era la única que me defendía", confesó.

Ese gesto marcó profundamente su amistad y convirtió a Bárbara en una de las personas más importantes de su vida. Por eso, Marisol no dudó en acompañarla en la aventura de abrir el café Principessa, un local ubicado en un barrio de oficinas elegantes y frecuentado por un público exigente.

Prohibida Obsesión / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:00 horas.

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