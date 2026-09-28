Prohibida Obsesión - Capítulo 1: Luciano cae en los encantos de Bárbara

28 sept. 2026 - 22:56 hrs.

En el primer capítulo de Prohibida Obsesión, conocemos la vida de Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha construido una vida aparentemente perfecta, tanto en el ámbito profesional como personal.

Durante sus vacaciones junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría) y sus hijos, Luciano se ve obligado a regresar al trabajo para asistir a una importante reunión de negocios.

Ante esta situación, su hermano Dante (Andrés Velasco) y su amigo Gaspar (Nicolás Poblete) lo convencen de celebrar la víspera de su cumpleaños en una discoteca.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano cae en los encantos de Bárbara

Ya en el lugar, Luciano tiene su primer encuentro con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), quien rápidamente se muestra interesada en él, especialmente en su físico y su forma de ser.

La situación escala hasta el punto en que Bárbara logra convencer a Luciano de llevarla a su departamento, dando inicio a una aventura que podría cambiar para siempre la vida del arquitecto.