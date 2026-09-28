Hoy gran estreno: ¿A qué hora ver el primer capítulo de Prohibida Obsesión?

28 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Hoy lunes 28 de septiembre llegará a las pantallas Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, que presentará una historia donde una inesperada atracción pondrá en riesgo la vida que su protagonista ha construido.

La producción seguirá a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha formado una familia junto a Antonia (Sigrid Alegría) y que disfruta de una vida estable, tanto en el ámbito personal como profesional.

Sin embargo, todo cambiará cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien vivirá una inesperada aventura que terminará cruzando todos los límites y poniendo en riesgo su matrimonio, su familia y todo lo que ha construido.

Prohibida Obsesión / Mega

¿A qué hora ver el primer capítulo de Prohibida Obsesión?

Quienes quieran disfrutar del primer capítulo de Prohibida Obsesión podrán hacerlo hoy lunes 28 de septiembre, a partir de las 22:00 horas.

La primera entrega se podrá ver a través de la señal de aire de Mega y de forma digital en Mega.cl y MegaGO.

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