"Es de mi papá, ¿no?": Domingo quedó en shock tras descubrir el embarazo de Josefa en Reunión de Superados

27 sept. 2026 - 10:20 hrs.

Domingo (Beltrán Izquierdo) ha tenido una época comprensiblemente difícil. En plena adolescencia ha tenido que asimilar la repentina muerte de su padre y en su búsqueda de respuestas, se encontró con algo que lo dejó en shock.

Esta semana en Reunión de Superados, el hijo de Coke (Diego Muñoz) visitó con Manuel (Mario Horton) el lugar donde ocurrió el accidente, pero no fue suficiente para entender.

Tras encontrar la dirección de su consulta por redes sociales, Domingo visitó a Josefa (Luz Valdivieso), notando al instante su avanzado embarazo. La terapeuta estaba dispuesta a conversar, pero el joven no fue capaz de soportar la situación y se fue corriendo.

Reunión de Superados / Mega

Amanda (Clara Silvera) lo acompañó y por una llamada a Manuel, le advirtió que Domingo lo supo todo.

Matilde (Ignacia Baeza) estaba en casa y vio llegar a su hijo agitado. "Mamá, lo sé todo. Ya sé por qué estabas hablando con Manuel la otra vez. Fui a verla, estuve con la Josefa. Está embarazada, la vi. Es de mi papá, ¿no?", le preguntó.

Manuel también llegó y los tres se pusieron de acuerdo para conversar sobre Coke, Josefa y el bebé que viene en camino.

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