Luciano no logra resistirse y pasa un íntimo momento con Bárbara en Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 22:27 hrs.

En el primer capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) logra convencer a Luciano (Diego Muñoz) de llevarla hasta su departamento.

A las afueras del inmueble, el arquitecto se da cuenta de que la joven intenta seducirlo, por lo que vuelve a recordarle que es un hombre casado.

Luciano cae en los encantos de Bárbara

Sin embargo, Bárbara no se rinde y logra convencer a Luciano de estacionar su auto al interior del edificio.

Prohibida Obsesión / Mega

Al momento de despedirse, la joven se acerca al arquitecto y lo besa en reiteradas ocasiones en el rostro.

Pese a que en un principio intenta resistirse, Luciano finalmente no logra contenerse ante los encantos de Bárbara y pasa un íntimo momento con ella, una situación que podría traer graves consecuencias para su vida aparentemente perfecta.