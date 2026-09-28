Luciano se reencuentra con Antonia tras serle infiel con Bárbara en Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 22:41 hrs.

En el primer capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) se reencuentra con su esposa Antonia (Sigrid Alegría) un día después de haberle sido infiel con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Mientras la culpa lo consume por dentro, el arquitecto debe responder las preguntas de su esposa sobre lo ocurrido durante la noche anterior.

Antonia interroga a Luciano

"¿Usted tiene algo que contarme? No sé, estuvieron en un carrete con unas chiquillas", le pregunta, agregando que vio una fotografía de la fiesta de la noche anterior.

Prohibida Obsesión / Mega

Ante esto, Gaspar (Nicolás Poblete) sale en defensa de su amigo y asegura que todo fue responsabilidad suya.

"Ah, espérate, eso es absolutamente culpa mía. O sea, todo lo que sucedió anoche con las chiquillas es culpa mía", responde, orgulloso de lo ocurrido durante la fiesta.