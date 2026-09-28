Bárbara conoce a Luciano e intenta seducirlo en Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 22:20 hrs.

En el primer capítulo de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) y Gaspar (Nicolás Poblete) logran convencer a Luciano (Diego Muñoz) de celebrar la víspera de su cumpleaños en un local nocturno.

Ya en el lugar, Gaspar se interesa especialmente en Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven que se encuentra en otra mesa junto a su amiga Marisol (Florencia Crino).

Luego de una breve conversación, el abogado logra convencer a ambas jóvenes de unirse a la mesa donde se encuentran sus amigos.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara conoce a Luciano e intenta seducirlo

Es en ese momento cuando se produce el primer encuentro entre Bárbara y Luciano, donde la joven demuestra rápidamente su interés por el arquitecto.

Durante su primera interacción, Bárbara simula perder su celular para que Luciano la llame y así conseguir su número, un dato que le será de gran utilidad más adelante.