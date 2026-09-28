Luciano verá una foto de Bárbara y Antonia juntas en el segundo capítulo de Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 23:03 hrs.

En el avance del segundo capítulo de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) estará furioso luego de encontrarse con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en su hogar.

Consumido por la rabia, el arquitecto se encerrará en un baño para enfrentar a la joven y exigirle explicaciones por su presencia en la casa.

Para su mala fortuna, justo cuando intente salir será sorprendido por Dante (Andrés Velasco), quien no dudará en preguntarle a su hermano por qué se encontraba encerrado con la joven.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano verá una foto de Bárbara y Antonia juntas

Al día siguiente, Antonia (Sigrid Alegría) visitará el café de Bárbara, sin imaginar que la joven tuvo un encuentro íntimo con su marido.

Al finalizar la visita, Bárbara tomará una fotografía junto a Antonia y la publicará en las redes sociales de su cafetería, una imagen que llegará hasta Luciano y lo dejará en shock.