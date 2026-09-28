Actor de la primera era de las teleseries de Mega reapareció en Reunión de Superados como el padre de Javiera

28 sept. 2026 - 21:30 hrs.

En el episodio 200 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) hizo una videollamada con su padre, quien fue interpretado por Alejandro Castillo, uno de los actores más representativos de las primeras teleseries de Mega a fines de los 90.

En la ficción, el papá de Javi le contó sobre los problemas de salud de su esposa, lo que terminó por reprimir a su hija de sincerarse sobre el problema judicial que tiene con Max (Álvaro Espinoza) por la custodia de Tortu (Isabella Gómez).

Reunión de Superados / Mega

La carrera de Alejandro Castillo en Mega

Alejandro Castillo llegó a nuestra estación en el año 1997 para interpretar a un abogado en Rosabella, Aníbal Sánchez.

También fue parte del elenco de Algo está cambiando (1999), donde fue Adrián Zúñiga, un empresario minero que se fue a Sudáfrica para olvidar sus penas de amor, mismo país en el que su hijo descubre "La Estrella del Sur", un valioso diamante que fue robado y traído a Chile, lo que también lo trae de regreso.

Sin embargo, su papel más recordado fue en A Todo Dar de 1998. En ella era Andrés del Río, un hombre exitoso que fue traicionado por su mejor amigo, recibiendo un disparo en la cabeza.

Fue abandonado y dado por muerto, pero logró sobrevivir. Sin embargo, el impacto le hizo perder la memoria, transformándose en "El Tambito", un ícono popular de los 90'.

A Todo Dar / Mega

Una de sus últimas producciones fue en Decibel 110, la apuesta juvenil de Mega el año 2011, en la que era Alfredo Alemparte, un estricto padre que no aprobaba las decisiones de su hija.

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