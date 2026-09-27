La descontrolada noche que provocará graves consecuencias para Tito y Jaime en Reunión de Superados

27 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes) se dieron una noche de aquellas en Loncoche, donde el alcohol y los excesos fueron parte del cóctel.

Por alguna razón, Tito terminó dormido en la cancha municipal, encontrándose de frente con un grupo de niños que lo reconocieron de inmediato. En tanto, Jaime despertó en una cama, vio una peluca y, a su lado, un hombre desconocido que lo espantó.

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A raíz de esto, en el avance del capítulo 200 de Reunión de Superados se verán las consecuencias que tuvieron para el exfutbolista y el empresario.

Tito y Jaime tendrán que asumir las consecuencias

Y es que de regreso a sus hogares, tanto Tito como Jaime serán expulsados de estas por la descontrolada noche, yendo a buscar alojamiento en la casa de Manuel (Mario Horton).

Ya en el lugar, Tito no podrá guardar el secreto y le revelará al publicista que Jaime despertó en la misma cama junto a un hombre.

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