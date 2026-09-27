El verdadero motivo por el que Camila Andrade usa extensiones de cabello: "Yo no busco largo"

27 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Para lucir una melena de impacto, Camila Andrade acude periódicamente a una especialista para mantener impecables sus extensiones.

Sin embargo, la exreina de belleza reveló cuál es su verdadero objetivo con este recurso, generalmente utilizado para otorgar longitud a la cabellera.

El secreto de las extensiones de Cami Andrade

Cami Andrade publicó en sus historias de Instagram un video desde su salón de belleza preferido, al que acudió para una mantención de sus extensiones.

Instagram: @cmiandrade

"Como saben, yo no busco largo. Para las que ya me conocen o las nuevas que están por aquí, no busco mucho largo, pero sí volumen y miren, les voy a mostrar", comentó mientras entresacaba un mechón de la parte alta de su cabeza, a un costado.

"Acá hay una extensión puesta y pasa muy piola. Esta es una, ¿ven? Me encantó el resultado", comentó.

"Todos mis peinados, el volumen, se lo debo a esta mujer, es la mejor", enfatizó mientras presumía su peinado.

Instagram: @cmiandrade

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