"Quieren atacar con falacias": Leo Rey responde a bailarina que lo acusó de no pagar sueldos de su equipo

27 sept. 2026 - 17:15 hrs.

La bailarina Kamila López apareció en redes sociales para acusar que Leo Rey, para quien trabajó en el elenco de danza, la despidió luego de que ella exigiera los pagos atrasados de su sueldo.

Y es que todo comenzó cuando Leo Rey cuestionaba a su excompañero Alexítico por los problemas que ambos tuvieron, donde el cantante afirmaba que recibió muy poco dinero por todo lo que generaba e ingresaba en la banda.

"Dicen que anda llorando porque Alexítico lo echó del grupo cuando él lo dio todo, y ellos hicieron lo mismo conmigo. Todo por cobrar la plata que me debían, que era un montón y nadie decía nada para cuidar la pega", dijo López en su comunicado.

Tras sus primeras declaraciones, Kamila afirmó que "tenían la pura embarrada, le debían montón de plata a todos, músicos incluidos… pero la pareja y mánager de Leo Rey se operó entera con la plata de todos nosotros y todos calladitos mientras los pagos se acumulaban".

Leo Rey responde a bailarina

El cantante supo de estas acusaciones y ocupó sus redes sociales para enviar un directo mensaje sin filtro a quien fue su exbailarina.

"Para todos esos exintegrantes de mi banda (músicos, bailarinas, técnicos) que ahora que somos virales quieren atacar con falacias y mentiras que la xup... bien xup...", afirmó el músico.

Todo sobre Celebridades chilenas