Coté López presume su melena con ondas playeras y rubio impecable para sesión de fotos: "Lista para aruñar"

27 sept. 2026 - 12:00 hrs.

El cabello rubio, al estilo Barbie, es uno de los principales distintivos de Coté López. Sin embargo, este es un look que requiere de constante mantenimiento profesional.

A través de sus historias de Instagram, la influencer y empresaria compartió el peinado que le realizó su estilista de confianza, Humberto Moya, para una sesión de fotografías.

Así quedó el peinado de Coté López

En su registro, Coté López y su peluquero posaron frente al espejo del estudio mientras llevaban unos enormes guantes con diseño animal print.

"Vengo preparada de Tigresa del Oriente, lista para aruñar", indicó la modelo, antes de imitar los maullidos de un gato.

Instagram: @cotelopezm

Posteriormente, grabó otro video para presumir su melena ya renovada, peinada en suaves ondas playeras y con su distintivo rubio impecable y luminoso.

Este retoque combinó a la perfección con su look del día, integrado por un crop top strapless con estampado de ángeles y unos jeans a la cadera, sujetos con un cinturón negro; aunque en la sesión vistió diversos atuendos, entre ellos un diseño rojo vibrante.

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