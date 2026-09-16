"Para mí es una estupidez": Coté López habla sobre ser calificada como "queen" y "emperatriz"

16 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Poco después de la polémica infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con Coté López, los seguidores de la empresaria notaron un cambio en la descripción de su perfil de Instagram.

Ahora en el encabezado de su cuenta se lee "ex queen" y "emperatriz en construcción", en referencia al sobrenombre de "reina" con el que se la conoce en redes sociales desde hace un tiempo.

Respuesta de Coté López sobre ser "emperatriz"

En una dinámica de preguntas y respuestas los seguidores de Coté López quisieron saber precisamente sobre esa transformación. "¿Estás sanando para mutar a una emperatriz?", planteó uno de ellos.

"No me refiero a ser más que una 'queen', no hablo de una corona, ni de un título, ni de estar por encima de nadie. Hablo de algo mucho más importante: estar, por fin, al mando de mí misma", contestó la empresaria.

Instagram @cotelopezm

"Durante demasiado tiempo permití que las opiniones de otros tuvieran más fuerza que mi propia voz. Me cuestioné por lo que dijeron de mí, por quienes me juzgaron sin conocer mi historia y por personas a las que, quizás, les entregué un poder que nunca debieron tener", apuntó.

"¡Para mí ya no eres mi queen y punto! Menos Gala", esribió otro internauta, a quien la influencer dedicó un contundente descargo. "Lo de 'queen' para mí es un hue... No tengo 5 años para andar peleándome por quién es la reina. Me da risa porque yo sigo el hue...", expresó.

"Lo de queen o reina nace en el Festival de Viña, que fui a hacer publicidad y me nominaron 'la reina del marketing' (...) Desde ahí la gente me llamó queen. No me puse la corona, solo es marketing", recordó.

"Me creo bastante más inteligente que eso. Para mí es una estupidez, todas las mujeres somos reinas con errores y sin errores", finalizó.

Instagram @cotelopezm

Todo sobre María José López