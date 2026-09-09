"Creada con IrA": Coté López vuelve a publicar en redes y sorprende con particular mensaje

09 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Coté López ha pasado por momentos muy complejos durante el último tiempo a raíz de la infidelidad que cometió con Luis Jiménez y que afectó a Gala Caldirola, quien era la pareja del exfutbolista.

Los juicios en contra de Coté surgieron de inmediato y no pararon en, al menos, dos semanas. Ahora ya ha pasado más de un mes y, pese a que los comentarios siguen, la empresaria decidió retomar su actividad en las plataformas.

Fue así como después de mucho tiempo, subió una fotografía personal a sus redes sociales, en particular a Instagram, donde dejó una inesperada dedicatoria.

Coté López vuelve a las publicaciones en redes sociales

"Arena y sol", partió diciendo en una publicación donde se le podía ver descansando sobre una silla, mientras al fondo aparecían bastantes yates y botes.

De igual forma, Coté agregó: "Ahora mis publicaciones que suban no van a ser 'creadas con IA', van a ser 'creadas con IrA'", lo que no pasó desapercibido entre sus seguidoras.

Mientras unos la llamaban "exQueen", hubo otros que le dieron un nuevo título: "Emperatriz máxima", "Bella nuestra emperatriz".

Cabe recordar que la propia empresaria cambió su descripción de Instagram y se designó como exqueen, además de asegurar que es una emperatriz en construcción.

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