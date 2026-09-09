A semanas de dar a luz: Caro Mestrovic luce su pancita de embarazo en especial sesión de fotos

09 sept. 2026 - 16:10 hrs.

Carolina Mestrovic comenzó la cuenta regresiva para convertirse nuevamente en madre y quiso compartirlo con una especial sesión de fotos.

A través de su cuenta de Instagram, la recordada exfigura de "Yingo" publicó un carrusel en su perfil donde lució su pancita de embarazo y posó con su pareja, el actor venezolano Jonathan Freudman.

La especial sesión de fotos de Caro Mestrovic

"Amor, amor, amor. Esperando a nuestra pequeña Emma", escribió la comunicadora de 35 años junto con los registros.

La publicación no pasó inadvertida por sus seguidores, quienes se volcaron de lleno en los comentarios para desear buenos deseos.

"¡Qué bendición!", "¡Te estamos esperando, amada Emma!", "¡Qué lindas fotos!", "Hermosa familia", fueron parte de los mensajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caro Mestrovic (@caromestrovic)

Recordemos que Caro Mestrovic anunció públicamente la noticia en abril, cuando le gritó a los cuatro vientos que estaba embarazada. En esa oportunidad, posó con su pareja sosteniendo un cuadro con la frase "Baby coming soon".

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