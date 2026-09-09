"Mamá y papá salieron a pasear": Pangal Andrade y Melina Noto derrochan elegancia en evento nocturno

09 sept. 2026 - 16:50 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto son una de las parejas más deseadas de la actualidad, y es que ambos han formado una familia que se luce donde sea que vayan.

Y es que la llegada de Alanna, su hija, fue la cereza de un pastel que se venía preparando desde hace cinco años y que confirmó lo sólida que es la relación entre ambos, además de la proyección a futuro que tienen.

Por lo mismo, que ambos acudan a un evento es toda una noticia en el mundo del espectáculo, ya que cuesta que los dos asistan al mismo tiempo por sus apretadas agendas.

Pangal Andrade y Melina Noto derrochan elegancia

"Mamá y papá salieron a pasear", escribió Melina en un carrusel de fotografías que subió a sus redes sociales, instancia en la que aprovechó para posar con Pangal.

Ambos vistieron de negro, pero cada uno a su propio estilo. Andrade dejó de lado al aventurero para adoptar un traje de noche clásico, pero elegante, llevando una camiseta negra desabotonada en el cuello, así como unos pantalones claros combinados con un cinturón de cuero.

Por su parte, Melina eligió algo más jugado. La argentina optó por un enterito o conjunto ajustado en color negro con mangas largas de encaje transparente, complementado con un cinturón ancho y una cartera de hombro.

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