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'Hueo... súper grave': Fran Maira muestra la fisura que descubrió en su implante mamario Instagram

"Hueo... súper grave": Fran Maira muestra la fisura que descubrió en su implante mamario

  • Por Matías Rivera

La cantante y chica reality Fran Maira mostró en redes sociales la emergencia médica de la que se dio cuenta en uno de sus últimos chequeos mamarios que, gracias a la previa detención, no pasó a mayores. 

Y es que todo comenzó cuando una usuaria le preguntó a Fran por cuántas cirugías tiene en su vida, a lo que ella contestó que solo una, pero que de esa misma zona se ha operado en dos ocasiones. 

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"La primera vez que me operé fue el 2021, y después de eso, obviamente, tú, una vez al año, tengas o no tengas implantes, te tienes que hacer tu mamografía sagradamente", expresó en un comienzo. 

La fisura que descubrió Fran Maira 

En esa línea, comentó: "Este año 2026 me tocó ir a hacerme la mía, y ahí es cuando, junto con el doctor Christian Sepúlveda, menos mal encontramos esta hue..., ustedes no me lo van a creer, y sí lo guardé porque necesitaban mostrárselos".

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"Hueo... mira, tenía esta hue... (fisura) en la teta. Hueo... súper grave, así que menos mal junto con el doctor Christián Sepúlveda, lo encontramos a tiempo, y hace muy poquito hicimos un recambio de implantes y yo aproveché en lo personal de aumentarme las pechugas".

En esa línea, afirmó que de cirugías estéticas solo tiene una, que es aumento mamario, y luego cerró diciendo: "Así que eso, pero muy heavy hueo...., tenía esta hue... tóxica dentro mío, así que hágase sus exámenes sagradamente y eso".

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