Amparo Noguera sorprende con radical cambio de look: Mira cómo luce ahora

05 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Amparo Noguera sorprendió con una inesperada transformación que rápidamente llamó la atención en redes sociales. La reconocida actriz nacional apareció con un radical cambio de look.

La nueva imagen de la intérprete quedó registrada en una fotografía junto a dos jóvenes, quienes aprovecharon la instancia para pedirle un registro.

El radical cambio de look de Amparo Noguera

La imagen, difundida por Página 7, muestra a Amparo Noguera dejando atrás el tradicional cabello castaño oscuro que ha lucido durante buena parte de su carrera.

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En su lugar, la actriz ahora luce un rubio ceniza muy claro, tonalidad que modifica considerablemente su apariencia y aporta mayor luminosidad a su rostro.

Hasta ahora no se ha confirmado si el cambio está relacionado con algún personaje o proyecto en particular.

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