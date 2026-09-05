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'Te amaré eternamente': Mauricio Medina despide a su fallecido padre mega

"Te amaré eternamente": Mauricio Medina despide a su fallecido padre

  • Por Sebastián Mena

Ayer viernes, el humorista Mauricio Medina, conocido popularmente como "El Indio", confirmó una dolorosa noticia familiar: la muerte de su padre, Enrique Medina Valderrama.

El exintegrante del dúo Dinamita Show compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su profundo dolor por la partida de su progenitor.

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A través de su cuenta de Instagram, Medina publicó un video compuesto por una serie de fotografías junto a su papá, registro que acompañó con un emotivo mensaje de despedida.

Instagram

La emotiva despedida de "El Indio" a su padre

"Hoy recibí una de las peores noticias. Mi padre ha partido y con mucho dolor voy a despedirlo", comenzó escribiendo el humorista.

Finalmente, Mauricio Medina invitó a quienes conocieron a su padre a acompañarlo en este difícil momento y entregó información sobre cómo hacerlo.

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"Quienes conocieron a mi Padre Enrique Medina Valderrama y lo quieran acompañar me escriben por dm", cerró.

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