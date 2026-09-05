El pequeño inconveniente de Pame Díaz durante tratamiento para dar "glow" a su rostro: "Sudamos la gota gorda"

05 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Pamela Díaz compartió con sus seguidores las incidencias de su visita a un centro estético donde le aplicaron un tratamiento para darle brillo y firmeza a la piel de su rostro.

La "Fiera" publicó en sus historias de Instagram un par de videos grabados en compañía de su médico de confianza para explicar el procedimiento.

Tratamiento estético de Pamela Díaz

¿Qué voy a hacerme?", le preguntó Pame Díaz al doctor Ignacio Mellado, quien explicó que estaba por practicarle una bioestimulación celular.

"Vamos a sacar los propios factores de crecimiento de la Pame y los vamos a inyectar en el rostro para que sus células empiecen a adquirir nutrientes y empiecen a brillar. Mucho glow", dijo.

Instagram @pamefieradiaz

Sin embargo, el proceso no resultó tan sencillo, por cierta dificultad que presentó la influencer cuando el especialista se dispuso a extraer sangre de su vena.

"No, ustedes se mueren, si para sacarme sangre...", dijo la animadora una vez que el médico le había canalizado la vía. "Sudamos la gota gorda", agregó el doctor. "Tengo malas venas. ¿Por qué?", le preguntó al experto. "Porque mi compañera aquí no toma mucha agüita", respondió.

"Es que me cuesta mucho. Siempre me pasa lo mismo, pero lo logramos", dijo Díaz con alivio en el video sobre el que escribió: "Tengo que tomar agua sí o sí".

Finalmente, Mellado reiteró que la sangre de Pame tiene factores de crecimiento que, al ser inyectados en el rostro, "empiezan a agarrar vuelo los nutrientes".

Instagram @pamefieradiaz

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