Pamela Díaz respondió con todo a las críticas por el viaje de su hija durante las vacaciones

14 jul. 2026 - 19:30 hrs.

Pamela Díaz reaccionó a las críticas que recibió en redes sociales luego de que su hija menor, Pascuala, viajara a Puerto Varas durante las vacaciones de invierno acompañada de la asesora de hogar que trabaja desde hace años con su familia.

Fue la propia hermana de Trini Neira quien compartió fotografías en el sur de Chile, al igual que Haydee Escobar, la mujer encargada de la menor.

Las críticas a Pamela Díaz

La situación generó diversos comentarios en contra de la "Fiera", quienes cuestionaron la ausencia de la comunicadora.

Ante los múltiples comentarios, Pamela Díaz decidió responder públicamente: "¿Y el papá?", replicó.

"Pero si tiene tanto dinero como ella dice, ¿por qué no programa sus vacaciones?", recibió como respuesta, lo cual enfureció a la Fiera: "Te abandonó el amor, amiga".

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