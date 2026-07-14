Steffi Méndez reveló por qué su hijo Gio terminó hospitalizado: "Llegó con altísima fiebre"

14 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Steffi Méndez subió una publicación en su cuenta de Instagram que preocupó a sus seguidores, pues aparecía su pequeño hijo Gio en el hospital.

Ante las preguntas de sus seguidores, la influencer realizó dos videos en los que explicó qué sucedió y afirmó que, afortunadamente, no fue nada grave.

"Me han llegado muchos DM por la historia que subí de mi hijo. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por los mensajes, por preguntar por él. Les voy a resumir. El gordito llegó con altísima fiebre. Recién hoy logré bajarle su fiebrecita. Él, estando con su papá, lo mordió una garrapata y al parecer es súper peligroso", declaró.

"Hicimos los exámenes correspondientes para descartar cualquier cosa y todo salió súper bien. (...) No tiene nada grave y lo dieron de alta, así que estoy tranquila", agregó Méndez.

"Estas cosas pasan"

En una segunda publicación, en la que apareció con Gio de mucho mejor ánimo, pidió no buscar culpables de esta situación fortuita.

"Chicos, estas cosas pasan, pudo haber sido mucho peor. Somos papás al final del día y me pudo haber pasado a mí y al niño estando conmigo, así que, por favor, (...) no es con el foco de que encuentren culpables ni nada. Gracias a Dios, recibimos ayuda y está todo súper bien", solicitó.

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