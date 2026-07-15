Cristián de la Fuente reacciona tras filtrarse detalles de su divorcio: "Aparte de entorpecer, hacen daño"

15 jul. 2026 - 11:30 hrs.

Días atrás se filtraron detalles sobre la demanda de divorcio culposo que habría interpuesto Angélica Castro contra Cristián de la Fuente casi cuatro años después de su separación.

Según los reportes, la presentadora optó por contrademandar al no llegar a un acuerdo sobre la propuesta inicial del actor. Tras difundirse esta información, la prensa mexicana abordó al artista para preguntarle sobre el tema.

Declaración de Cristián de la Fuente sobre su divorcio

"Todo proceso legal tiene un tiempo y es una pena que haya periodistas que a veces filtren parte de la noticia, porque parte de la noticia es parte de la verdad", dijo Cristián de la Fuente en declaraciones al show de farándula "La mesa caliente".

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"Hasta que el proceso no termine prefiero no hablar y no decir nada, porque toda negociación lleva un tiempo", agregó el artista radicado en México.

Cristián agradeció el interés de la prensa por su caso, pero rechazó que se filtren "cositas que no son completas de toda la realidad", porque "aparte de entorpecer, hacen daño (...) y lo mejor es que eso se lleve a cabo en un tribunal".

En respuesta a si el divorcio le ha afectado, el galán de teleseries dejó claro que pasados cuatro años, se lo toma con calma.

"En la vida tienes dos opciones. Las cosas que pasan, no dependen de uno (...) Cómo tú reaccionas ante eso es el único poder que tú tienes en la vida. Yo he aprendido a estas alturas a tomarme la vida con humor y a disfrutar, cada día nos queda un día menos", expresó el actor, que actualmente se encuentra en una relación con la ingeniera Gabriela Bravo.

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