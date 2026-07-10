"Te hacen sentir disminuida": Angélica Castro repasa la infidelidad de Cristián de la Fuente y cómo la superó

10 jul. 2026 - 13:20 hrs.

La polémica separación de Angélica Castro y Cristián de la Fuente dio paso a una serie de especulaciones e incluso en la actualidad surgieron detalles del complejo proceso de divorcio que están llevando a cabo.

En medio de toda esta situación, Angélica concedió una entrevista a la revista Atrévete Woman, donde profundizó en este difícil hecho que la afectó y cómo se sobrepuso a todo lo que generó en su vida familiar y laboral.

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"Lo primero que tengo que decir es que mi sanación fue por mí, no por lograr una relación cordial con él ni por nadie más", partió diciendo Angélica,

Angélica Castro habla de su proceso de sanación

Enseguida, Angélica expresó que "las infidelidades fracturan todo lo que uno construyó. Son duras porque te quiebran, te hacen sentir disminuida y terminan desmontando el hogar que has construido".

"No hay plazo para sanar, el tiempo es el que te tome", argumentó Castro, y agregó que actualmente la relación que tiene con Cristián es cordial y no pasa de eso.

"Tampoco soy una persona que crea que uno tiene que ser amigo de su expareja. La verdad es que no me obligo a nada que no sienta", cerró.

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