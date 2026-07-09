Divorcio culposo: Estas serían las millonarias demandas cruzadas entre Cristián de la Fuente y Angélica Castro

09 jul. 2026 - 13:20 hrs.

Cristián de la Fuente y Angélica Castro se separaron en 2022 luego de veinte años de relación y una hija en común, Laura. La difusión de un video del actor besando a una mujer en México puso punto final a una de las parejas más famosas del entretenimiento nacional.

Casi cuatro años después, surgen detalles de su complejo proceso de divorcio, que involucraría millonarias exigencias por parte de la presentadora.

El proceso de divorcio de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

Un reporte de Las Últimas Noticias (LUN) afirma que el proceso legal de Castro y su expareja se complicó luego de un tiempo. "Ambos optaron por mantener el foco en la crianza de Laura y tratar de llevar una relación cordial; bueno, hasta ahora", declaró al mencionado medio una fuente cercana a la actriz.

"Lo que pasa es que Angélica no va a firmar el divorcio con las condiciones que él solicitó, entonces lo que hace ella es contrademandar para exigir lo que ella siente que es justo", agregó.

Instagram @angelicacastro_ @iamdelafuente

Según consigna LUN, un programa de televisión aseguró que la modelo interpuso una demanda de divorcio culposo contra De la Fuente al no estar de acuerdo con su propuesta inicial. El artista habría ofrecido un pago mensual por manutención y la mitad de sus bienes, casi todos inmuebles.

La contrademanda de la presentadora exigiría $7.000.000 mensuales para los gastos de su hija y $150.000.000 por compensación.

¿Qué es divorcio culposo?

La ley chilena establece que en un divorcio culposo se debe probar que uno de los cónyuges "incurrió en una falta grave a los deberes del matrimonio y esa falta hace intolerable la vida en común", explicó a LUN el abogado Ramiro Figueroa.

"En este caso se presenta una de las causales que es la infidelidad, una violación grave (...) Lo que más solicita el tribunal son pruebas y, según lo que se sabe, la que tiene ella es, además, de conocimiento público", añadió. Este tipo de demanda incluye una compensación económica, dijo.

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