Paula Bolatti y su pareja Felipe Thompson dan gran paso en su relación: "Estoy creando mi propia familia"

09 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Paula Bolatti dio un gran paso en su relación con Felipe Thompson, y es que los tortolitos avanzaron en su pololeo y no solo se van de vacaciones juntos, sino que también van a compartir un espacio juntos.

Precisamente, la modelo argentina ocupó sus redes sociales para compartir una noticia con sus seguidores y seguidoras que la tiene muy feliz, rebosando alegría y expectante por todo lo que trae el futuro para su relación con Felipe.

En concreto, Bolatti informó a través de una publicación de Instagram que desde hace un tiempo tomó la decisión de convivir con Thompson en un departamento, sueño que se está materializando.

Paula Bolatti y Felipe Thompson dan un gran paso

"Hoy puedo decir que oficialmente estamos conviviendo. Una nueva etapa con mi @felipethompson con nuestra manada: Bruno, Alma y Mia, llenando cada rincón de vida (y de pelos)", partió diciendo la modelo argentina, genuinamente feliz por todo lo que ocurre en este momento con su pequeña familia.

En esa línea, Paula expresó que lo que la tiene más contenta de este cambio es "mirar alrededor y sentir esa paz que tanto busqué y que hoy encontré".

"Estoy creando mi propia familia, a mi manera, con amor, respeto y mucha intención. Y no puedo estar más agradecida por este presente", cerró Paula, lo que fue correspondido por Felipe, quien aseguró que estaban viviendo su mejor etapa.

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