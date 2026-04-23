Paula Bolatti celebra un año de haber conocido a su pololo Felipe Thompson: "Te elijo hoy y en todo"

23 abr. 2026 - 17:10 hrs.

Durante los últimos días, Paula Bolatti ha dedicado varios posts a su pareja, Felipe Thompson, quien hace poco estuvo de cumpleaños, y ahora está celebrando un año desde que se conocieron.

Precisamente, la comunicadora no es de esconder lo que siente por Felipe y, desde que hicieron pública su relación, ella ha procurado demostrar su amor y todas las anécdotas que viven juntos.

Es así como el tiempo ha pasado y, sin darse cuenta, ya llevan un año compartiendo historias, por lo que Paula escribió un post para apreciar todo lo que han aprendido y realizado en pareja.

Paula Bolatti festeja un año de haber conocido a Felipe Thompson

"Un día como hoy hace 1 año, 22 de abril a las 22:00, nos conocimos. Yo estaba trabajando en un streaming... y él llegó de invitado. Lo que parecía un encuentro más, terminó siendo el inicio de todo", dijo en un comienzo Paula.

En esa línea, agregó que "ese día conocí a la persona más maravillosa... y sin darme cuenta, también a quien se iba a convertir en mi compañero más leal. ¡Y sí! ¡El amor a primera vista existe, señores! Porque desde ese día no nos separamos más".

"Pasó un año... un año intenso, inesperado y hermoso. De esos que te cambian, te enseñan y te confirman que cuando es, es. Gracias por llegar así, sin aviso... y por quedarte. ¡Te elijo hoy y en todo lo que venga!", cerró la modelo argentina.

Por su parte, Felipe apareció en la caja de comentarios y afirmó que ha sido "el mejor año".

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