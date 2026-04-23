¡Se hará justicia! Santana participará en la detención del subprefecto Burgos en el capítulo 281 de EJDO

23 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 281 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) protagonizará un momento que esperaba hace muchos años: la detención de Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Acompañado de un grupo de detectives, Gabriel llegará a la oficina del subprefecto con la orden porque el contundente testimonio de Rocío lo pondrá como autor material de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

La llamada condenatoria

Burgos se sentará frente al fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) para ser interrogado. El hombre conoce bien los entresijos judiciales y se negará a hablar, pero habrá una prueba que echará por tierra sus intentos de acusar un montaje en su contra.

Su segundo teléfono comenzará a sonar y Gabriel contestará. Será Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien en altavoz dará la prueba irrefutable de su complicidad.

"Aló, Burgos. Supe que los pelotudos de mis hijos insisten en joder la pita con eso de meterme preso, y estoy seguro que Santibáñez lo está tratando de ayudar. Averigua qué cresta está pasando".