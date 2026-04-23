Jessica revive el horror de estar junto a Luis Emilio durante intensa escena de El Jardín de Olivia

23 abr. 2026 - 18:02 hrs.

En el capítulo 280 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) estaba tranquila en su departamento cuando alguien tocó a su puerta. Se trataba de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien quería ajustar cuentas con la periodista por denunciarlo.

"¿Recuerdas que te dije que si te ibas en mi contra, te ibas a arrepentir? No te pongas tan nerviosa... mira, yo puedo ser un hombre muy generoso cuando las mujeres se portan bien conmigo", aseguró el empresario mientras se acercaba a la joven para acariciarle la cara.

Mientras la angustia crecía, Jessica despertó de la pesadilla con el corazón agitado.

El Jardín de Olivia / Mega

El consuelo de Vanessa

La declaración y posterior encuentro con Walker fueron suficientes para revivir todos sus miedos. Afortunadamente, Vanessa (Begoña Basauri) es alguien que la puede comprender y conversaron por teléfono a mitad de la noche.

"Perdóname. Yo te hice reabrir esa herida. Es normal sentir miedo, pero, por eso mismo tenemos que estar juntas en esto. Tenemos que protegernos de ese viejo asqueroso porque si nosotras no nos cuidamos, nadie más lo va a hacer", le aconsejó la ex de Clemente (Pipo Gormaz).