¡A punto de caer! Franco dio con el escondite de Clemente en El Jardín de Olivia

12 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) se puso su vieja placa de la policía para buscar a Clemente (Pipo Gormaz).

Simulando ser un detective, tenía autoridad para buscar en cada motel donde podría ocultarse el padre de Olivia (Violeta Silva). "Tengo una orden de detención contra el señor Clemente Walker Vial. Necesito saber si este hombre se está hospedando acá", preguntó en cada lugar al que fue.

Y a diferencia del "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck), sí buscó al interior de las habitaciones.

El Jardín de Olivia / Mega

La declaración de la mucama

Después de horas de búsqueda, finalmente llegó al recinto indicado. Una mucama reconoció a Clemente en la fotografía y ya sospechaba de él tras verlo brevemente en las noticias.

Provisto de un arma, Franco se acercó a la habitación 204 para llevarse a Walker por la fuerza.

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