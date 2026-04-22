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¡Se enojará como nunca antes! Manuel le reclamará a Tere por contar lo del beso en el capítulo 114 de RDS

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 114 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) entrará muy molesto en la oficina de Tere (Elisa Zulueta) para reclamarle lo que hizo. Se dieron un beso, al que se le dio una connotación muy distinta y que Javiera (Daniela Ramírez) malinterpretó. 

"¿No que lo tuyo con la Javiera ya no iba, Manuel?", preguntará la profesora. 

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Morales subirá el tono: "Si va o no va, es tema mío. Tú no te metas, es algo que tienes que tener claro. ¡A mí me gusta la Javi!". 

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¿Tere entenderá esta vez?

La hija de Jaime (Francisco Reyes) insistirá en que una relación con la apoderada no tiene ningún futuro y a ella le incumbe porque son expareja después de todo. 

Exasperado por tener una y otra vez esta conversación, Manuel puntualizará que justamente ese el problema. "Soy tu ex: métetelo bien en la cabeza. ¡Ya no sé cómo decírtelo, Tere, por favor!", mencionará antes de dar un portazo. 

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