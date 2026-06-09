Reunión de Superados - Capítulo 140: El desconsolado llanto de Manuel por la muerte de Coke

09 jun. 2026 - 22:14 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Domingo (Beltrán Izquierdo) es incapaz de ocultar su rabia y realiza una dolorosa reflexión en torno a la muerte de Coke (Diego Muñoz).

En una conversación con Matilde (Ignacia Baeza), el joven cuestiona con dureza a su padre por no haber sido capaz de combatir su adicción al alcohol, asegurando que esta terminó siendo más fuerte que el propio amor hacia sus hijos.

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) es una de las primeras en llegar al velorio de Coke, un gesto que deja a Manuel (Mario Horton) gratamente sorprendido.

Reunión de Superados / Mega

El desconsolado llanto de Manuel por la muerte de Coke

Horas más tarde, Javiera y Manuel llegan al departamento de Coke, lugar donde encuentran fotografías y varias botellas de alcohol vacías.

La escena hace estallar en lágrimas al publicista, quien se siente profundamente culpable por no haber ayudado a su amigo a combatir su adicción.