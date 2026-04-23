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"Te pediría que me des otra oportunidad": Clemente querrá volver con Diana en el capítulo 281 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 281 de El Jardín de Olivia, el fin de Luis Emilio (Alejandro Trejo) se verá más cerca que nunca y le dará esperanzas a Clemente (Pipo Gormaz) para vivir con quien siempre quiso. 

Aprovechando que Diana (Nicole Espinoza) está libre y él también, se acercará para hacerle una propuesta. 

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"Si nosotros logramos lo que estamos intentando, si nosotros logramos meter a mi papá preso, entonces todo cambiaría. Por primera vez nosotros, en todos estos años, podríamos tomar decisiones sin tener a mi papá entre medio".

El Jardín de Olivia / Mega
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El amor entre Diana y Clemente podría renacer

La terapeuta tendrá muchas dudas porque aún no decide qué quiere para su futuro. 

El padre de Olivia (Violeta Silva) insistirá: "Si lo logramos, yo te pediría que me des otra oportunidad".

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