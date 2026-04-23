"Te pediría que me des otra oportunidad": Clemente querrá volver con Diana en el capítulo 281 de EJDO
En el avance del capítulo 281 de El Jardín de Olivia, el fin de Luis Emilio (Alejandro Trejo) se verá más cerca que nunca y le dará esperanzas a Clemente (Pipo Gormaz) para vivir con quien siempre quiso.
Aprovechando que Diana (Nicole Espinoza) está libre y él también, se acercará para hacerle una propuesta.
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El amor entre Diana y Clemente podría renacer
La terapeuta tendrá muchas dudas porque aún no decide qué quiere para su futuro.
El padre de Olivia (Violeta Silva) insistirá: "Si lo logramos, yo te pediría que me des otra oportunidad".Ve el capítulo en