"Te pediría que me des otra oportunidad": Clemente querrá volver con Diana en el capítulo 281 de EJDO

23 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 281 de El Jardín de Olivia, el fin de Luis Emilio (Alejandro Trejo) se verá más cerca que nunca y le dará esperanzas a Clemente (Pipo Gormaz) para vivir con quien siempre quiso.

Aprovechando que Diana (Nicole Espinoza) está libre y él también, se acercará para hacerle una propuesta.

"Si nosotros logramos lo que estamos intentando, si nosotros logramos meter a mi papá preso, entonces todo cambiaría. Por primera vez nosotros, en todos estos años, podríamos tomar decisiones sin tener a mi papá entre medio".

El Jardín de Olivia / Mega

El amor entre Diana y Clemente podría renacer

La terapeuta tendrá muchas dudas porque aún no decide qué quiere para su futuro.

El padre de Olivia (Violeta Silva) insistirá: "Si lo logramos, yo te pediría que me des otra oportunidad".